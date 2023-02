Il comune di Sanremo conferma a "Striscia": "C'è un'offerta per il festival del prossimo anno, ma non è della Rai"

Dopo 73 edizioni, quindi, il Festival della canzone italiana potrebbe non essere più trasmesso dalla Rai? Lo scoop arriva da "Striscia la notizia". Chi vuole organizzare il Festival di Sanremo il prossimo anno non è un'emittente televisiva, ma un operatore del mondo dello spettacolo. La proposta è stata protocollata ieri, come confermato da Giuseppe Faraldi, assessore al Turismo del Comune di Sanremo, in risposta a una domanda dell'inviato del tg satirico di Antonio Ricci, Pinuccio.

"La valutazione per la gestione di un festival come questo non può essere fatta a fronte di una proposta arrivata poche ore fa. È una valutazione da fare al momento opportuno, con gli uffici opportuni, di certo non in questo momento", ha detto Faraldi. "Striscia" ha inoltre ricordato che la convenzione tra Rai e Comune di Sanremo è in scadenza e che una recente sentenza del Tar sollecitata da Afi (Associazione Fonografici Italiani) apre la strada verso il bando pubblico.