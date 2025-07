Sull'Isola dei Famosi Omar e Teresanna si scontrano prima della finale

Durante la preparazione del pranzo il modo in cui curare il fuoco scatena un nuovo litigio tra Omar e Teresanna. Lui la accusa di essere troppo autoritaria, mentre lei lo rimprovera per i pregiudizi infondati che ha nei suoi confronti. Sconvolta e dispiaciuta per l'accaduto, la donna confida a Mario di sentirsi ferita dal comportamento del compagno d'avventura, mentre in spiaggia l'argomento della loro lite diventa il tema principale di discussione. Parlando con Cristina, l'ex tronista ribadisce di sentirsi discriminata, mentre Loredana si propone come paciere e affronta direttamente Omar per chiarire l'incomprensione. Anche Jey cerca di riportare la calma sulla Playa, invitando Teresanna a riflettere su quanto accaduto.