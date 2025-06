Isola dei famosi verso la finale, Loredana contro Mario: "Guerra psicologica, ma non ci casco"

Jey e Cristina trovano un momento per chiacchierare e promettono di affrontare quest'ultima settimana con leggerezza. Teresanna riserva un pensiero ai suoi corregionali, grata per il loro supporto in questa avventura. E' un po' dispiaciuta per la conclusione di questa esperienza ed esclama: "Grazie Isola, ti ricorderò per sempre”. I finalisti Jey, Mario, Omar, Cristina, Loredana e Teresanna si ritrovano in mare, cantando e abbracciandosi per il bel legame che si è instaurato tra loro. Con l'arrivo del pranzo Teresanna prepara un risotto al latte di cocco che conquista tutti. Tra risate, le ragazze immaginano l'ultima puntata come una festa: niente routine, niente pranzo, solo relax e spensieratezza.