"L'Isola dei famosi", Mario Adinolfi primo finalista: ecco chi sono gli altri

La semifinale de "L'Isola dei famosi" in onda mercoledì 25 giugno su Canale 5 ha decretato i verdetti in vista della finale. A partire dal primo finalista: Mario Adinolfi, che per un momento ha fatto credere ai naufraghi di essere stato eliminato. Con lui, sicuri di un posto in finale sono anche: Omar Fantini, Loredana Cannata e Cristina Plevani. A giocarsi, invece, l'ultimo posto in finale saranno Teresanna Pugliese e Jey Lillo. Diversi i concorrenti che hanno dovuto rinunciare al sogno di vincere la trasmissione in Honduras, a un passo dalla finale di settimana prossima. La puntata si è aperta con un televoto a tre che vedeva in gara Jey Lillo, Cristina Plevani e Patrizia Rossetti. La prima concorrente a dover lasciare la Playa è stata Patrizia.