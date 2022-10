"Grande Fratello Vip", Marco Bellavia: "Mio figlio Filippo è la mia forza"

E al settimanale "Chi", diretto da Alfonso Signorini (conduttore del reality) che lo celebra in copertina con il, avuto dall'ex compagna, confessa: "Le persone ti isolano quando non puoi essere d'aiuto... mio figlio è un punto di riferimento in questo percorso di vita che è come un puzzle che ha il suo volto".

"Il mio punto debole nel lavoro è stata la sensibilità - prosegue il 58enne Marco Bellavia - e io mi sono difeso sorridendo e cercando di mantenere un distacco, mi paravo dietro a questo muro per nascondere le mie debolezze. Ma poi, quando mi sentivo penalizzato o messo da parte, reagivo in modo aggressivo. A Mediaset, ai tempi, ho litigato con tutti, persino con i dirigenti: giocavamo a calcio insieme e a volte ci si scontrava durante le partite".

Marco Bellavia racconta anche della sua ex Paola Barale: "Lei lavorava a '

La ruota della fortuna

Bim bum bam

Harley-Davidson

Gianni Sperti

Love me Licia

Eros Ramazzotti

Gianni Morandi

', io a ''. Eravamo belli. Dopo tre anni è finita perché eravamo giovani, dovevamo fare le nostre esperienze. Dicevano che mi avesse lasciato perché era diventata più famosa di me, ma non era così. Avremmo dovuto anche sposarci, io le ho regalato un anello e lei mi ha regalato una. Poi ha sposato". L'ex conduttore ricorda gli anni della tv per i bambini: "In quegli anni per me era impossibile non montarsi la testa. Ho fatto disastri. Prima di '' non mi conosceva nessuno, dopo avevo 500 ragazzine sotto casa. Eravamo famosi come, come".

L'intervista è anche l'occasione per alcune riflessioni sul tema generico del

disturbo psichico

: "Sono tutte facce di un disagio che si è deciso di scomporre, ma il problema iniziale è sempre lo stesso: paure nascoste, mancanze, fragilità, insicurezze, scelte sbagliate. Il disagio, che sia sulla sessualità, sull'aspetto fisico, sulla percezione di sé, è lo stesso. Spero che la mia storia sia d'esempio. La gente mi ferma parlando dei propri dolori. Se ti dicessi che sono entrato nella Casa sperando che potesse venire fuori questo problema ci crederesti? Ma non ho deciso di stare male: ho provato disagio e ho vissuto davvero quello che avrei voluto solo raccontare rispetto al mio passato".

Dalla Casa del Grande Fratello Vip, Marco Bellavia è uscito scusandosi, ma oggi confessa che se avesse sentito le parole dei suoi compagni (Ginevra Lamborghini è stata squalificata e Giovanni Ciacci eliminato) non lo avrebbe fatto: "Li avrei affrontati intorno a un tavolo sapiente". Ne avrà sicuramente la possibilità prossimamente.