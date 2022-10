Paola Barale: "Single, ma il sesso non manca"

"Il sesso non manca. Come dice Eva Robin’s: in attesa di quello giusto – che però non cerco – mi diverto con quelli sbagliati", confida in un'intervista al settimanale F. E sulla possibilità di un'avventura con un'altra donna si dimostra aperta: "Se dovesse capitare, non mi precludo niente".

Single e felice

"Mi sono accorta che la vita da single è meravigliosa. Semmai il problema è che più stai da sola, più ti abitui a starci", ha raccontato Paola Barale a F. Si dedica al lavoro, agli allenamenti in palestra, ai suoi mille progetti. Ha venduto la macchina e a Milano, dove vive, si sposta solo in monopattino. Invecchiare non la spaventa, ha detto basta ai trattamenti estetici invasivi e si sente più bella e in forma che mai.

Amore al femminile

Paola Barale sta bene con se stessa anche senza un fidanzato, e vive un momento di grande serenità professionale e personale. Non cerca l'amore, perché da sola ha trovato l'equilibrio perfetto. Se dovesse arrivare, però, è pronta ad accoglierlo. Eventualmente, pure a un'avventura al femminile non direbbe no: "Se dovesse capitare, non mi precludo niente". Anche se, in una recente intervista a "Belve" a proposito delle sue preferenze sessuali aveva specificato: "Nulla contro le donne, però prediligo il fallo, ho bisogno di un po’ di testosterone".

Gli ex di Paola Barale

