Nuovo tattoo per Paola Barale: la showgirl si "ammanta" la schiena

Nuovo super tatuaggio per Paola Barale, che va ad aumentare la sua già considerevole "collezione personale". La showgirl di Fossano ha deciso di rendere più sexy la sua schiena con una grande e bellissima manta in stile polinesiano, scegliendo Milano e Luigi Marchini, artista di riferimento in Italia per i tatuaggi Maori, Marchesani, Polinesiani.