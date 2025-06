La star di "Frasier" e "Cin Cin" Kelsey Grammer diventerà padre per l'ottava volta a 70 anni. Sua moglie, Kayte Walsh, 46 anni, sarebbe incinta del quarto figlio con l'attore, come dimostrano alcuni scatti, che la ritraggono col pancione mentre passeggia insieme al marito per Londra. La coppia, che ha già tre figli, una bambina, Faith, 12 anni, e due maschi Kelsey Gabriel, 10 anni, e Auden "James" Ellis, 8 anni non ha ancora confermato la notizia, ma una fonte avrebbe rivelato al Daily Mail, che la gravidanza ha "riacceso" la scintilla tra loro.