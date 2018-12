Eddie Murphy è diventato papà del suo decimo figlio

L'iconico attore allarga quindi la sua "big family" con una new entry. Murphy è già padre di Eric, 29 anni, avuto con Paulette McNeely, Bella Zahra, 16 anni, Zola Ivy, 18 anni, Shayne Audra, 23 anni, e Bria, 28 anni, più Miles Mitchell, 25 anni, avuti tutti con l'ex moglie Nicole Mitchell Murphy.



Il geniale Dr. Dolittle ha anche un figlio di 27 anni, Christian, avuto con Tamara Hood, e una figlia undicenne Angel Iris dall'ex Spice Girl Mel B, con la quale però i rapporti non sono particolarmente sereni, a causa della turbolenta situazione familiare di Mel B.



"Sono stato davvero fortunato con i miei figli. Non c'è davvero niente di negativo nel gruppo, tutti si sono dimostrati davvero bravi", ha detto Murphy in un'intervista: "Nessuno dei miei figli è come me, e sono sicuro che i genitori lo dicano tutto il tempo, sono totalmente diversi l'uno dall'altro. Hanno tutti le loro peculiarità e sono bravi ragazzi".