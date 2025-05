Morto George Wendt, star delle serie tv "Cin Cin"

Addio a George Wendt, star delle serie tv "Cin Cin", titolo italiano di una delle sitcom di maggior successo della storia televisiva americana "Cheers". L'attore aveva 76 anni e, stando a quanto riportato dalla famiglia "si è spento serenamente nel sonno". Per il suo ruolo in "Cin Cin", dove ha recitato dal 1982 al 1993, in tutti i 275 episodi della sitcom nei panni di Norm Peterson, il brontolone cliente del bar Cheers, era stato candidato a sei Emmy consecutivi come miglior attore non protagonista.