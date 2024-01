Tgcom24

Cosa c'è all'asta Si tratta di cimeli e abiti, che dal 2018 al 2023 hanno popolato le lussuose case e gli armadi del patriarca Logan, dei suoi figli e dei loro rivali: dal libretto degli assegni con il nome di Ronan Roy (310 dollari) all'abito griffato Lanvin (440 dollari) del fratello Kendall (Jeremy Strong), le cui sneaker, sempre di Lanvin, navigano ad oggi oltre 700 dollari. Si può anche acquistare (il prezzo raggiunto finora è di 825 dollari) il costume da cane in cui il cugino Greg (Nicholas Braun) vomitò nella pilot dello show quando ancora la Succession-mania non era decollata. E poi le false copertine di riviste come Forbes e New York Magazine che rendono omaggio a membri del clan. O le carte di credito e la patente di Kendall (2100 dollari) di cui sono all'incanto anche i falsi diplomi di Harvard. Insomma, cimeli per tutti i gusti e tutti i tipi di fan: chi si aggiudicherà il falso numero di Playbill dedicato a Sands, la commedia della moglie di Connor, Willa, ferocemente stroncata la notte del debutto? O il 'badge' della Waystar Royco che identificava Tom Wambsgans, il marito di Shiv, magistralmente interpretato da Matthew MacFadyem? L'offerta è attualmente ferma a 1110 dollari. Tanti gli oggetti di arredamento: 1600 dollari sono il prezzo al momento raggiunto dal set da bar dell'ufficio di Logan, 875 quello per la macchina dell'espresso Isomac dalla cucina di Shiv e Tom. Altri 'pezzi forti' sono le note preparate da Ronan (Kieran Culkin) per l'eulogia fallita al funerale del padre o il frullatore usato dai fratelli nel finale della serie per preparare il "pranzo adatto ad un re". La borsa Burburry "ridicolosamente grande" di una delle ragazze del cugino Greg non è il solo lotto di design: lo show che nell'arco di due anni ha creato il trend della 'quiet luxury' sta svuotando gli armadi di una giacca di Alexander McQueen venduta per 575 dollari assieme a un dolcevita di Tom Ford, pantaloni di Michael Kors e scarpe di Jimmy Choo con il valore aggiunto di esser stati indossati da Sarah Snook (Shiv Roy) nel corso dello show. Molti degli abiti di Shiv sono offerti a prezzo di saldo: il catalogo include completi di Theory, una tuta gessata di Ralph Lauren, un abito di Altuzzara e l'insieme di Max Mara della prima puntata della quarta stagione.



La trama della serie televisiva HBO, il cast, quanti episodi, l'edizione in Italia e dove è ambientato il film Negli Stati Uniti la serie è stata trasmessa sul canale HBO dal 3 giugno 2018 al 28 maggio 2023. In Italia è andata in onda su Sky Atlantic dal 30 ottobre 2018 al 5 giugno 2023. In tutto si tratta di 4 stagioni e di 39 episodi totali.

La serie segue la famiglia Roy (composta da Logan, la moglie Marcia e i quattro figli avuti da differenti matrimoni) che controlla la Waystar-Royco, uno dei più grandi conglomerati di media e intrattenimento del mondo. La serie è stata girata ed è ambientata prevalentemente a New York, tra i grattacieli di Manhattan.



Nel cast dell'episodio pilota c'erano Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Nicholas Braun e Matthew Macfadyen.[21] Il 4 novembre si unirono anche Hiam Abbass, Alan Ruck, Rob Yang, Parker Sawyers e Peter Friedman. Il 24 gennaio 2018 ne entrarono nel cast ricorrente Ashley Zukerman e Jake Choi.

I premi della serie tv Moltissimi i premi portati a casa dalla serie tv. Per quanto riguarda i Golden Globe, "Succession" ha ricevuto 4 nomination Golden Globe e vinto 5 premi, tra cui quello al migliore attore in una serie TV drammatica a Jeremy Strong, quello alla migliore attrice non protagonista in una serie, miniserie o film per la TV a Sarah Snook e quello alla migliore serie TV drammatica (nel 2022)

Due le nomination BAFTA e due premi e due nomination anche ai SAG Awards con un premio al miglior cast in una serie drammatica.

Il verdetto degli Emmy 2022 ha consacrato poi definitivamente "Succession" (con ben 25 nomination) come miglior serie drammatica e commedia. Si è trattato infatti del secondo Emmy in tre anni dopo la pausa del 2021. L'Emmy per la miglior serie drammatica è la più prestigiosa della serata considerata l'equivalente degli Oscar per la televisione.

Nel 2020 la serie tv ha vinto quattro Emmy, miglior serie dell'anno, ma anche Miglior Attore, Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura.

Le prime tre stagioni di Succession hanno ottenuto 48 nomination agli Emmy e 13 premi vinti, tra cui Miglior serie drammatica, per la seconda e la terza stagione. La terza stagione, che ha debuttato nell'ottobre 2021, ha ottenuto il SAG Award per il miglior cast e ha vinto ai WGA, DGA e PGA.