Emmy Awards 2020, trionfano "Succession", "Ozark" e "Watchmen"

Studio vuoto e candidati in collegamento streaming con il conduttore Jimmy Kimmel . Anche gli Emmy Awards, giunti alla loro 72esima edizione, si adattano alla pandemia e vanno in scena per la prima volta nella storia della kermesse, senza pubblico. A dominare sul fronte drama è stata "Succession", miglior serie dell'anno (ma anche Miglior Attore, Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura),"Ozark", con nove nomination e "Watchmen" (11 nomination), che si aggiudica il premio come miglior miniserie. Sul versante comedy domina invece una serie che arriva dal Canada "Schitt's Creek". E non è mancato il red carpet virtuale e una mini passerella in presenza capitanata da una bellissima Jennifer Aniston .

Emmy Awards, guarda gli scatti dei momenti clou della serata Da video 1 di 29 Da video 2 di 29 Zendaya Da video 29 di 29 Da video 29 di 29 Da video 29 di 29 Da video 29 di 29 Da video 29 di 29 Da video 29 di 29 Da video 29 di 29 Jeremy Strong Afp 10 di 29 Billy Porter Afp 11 di 29 Tyler Perry Afp 12 di 29 Afp 13 di 29 Afp 14 di 29 Zendaya Afp 15 di 29 Afp 16 di 29 Afp 17 di 29 Cynthia Erivo Afp 18 di 29 Afp 19 di 29 Afp 20 di 29 Maria Schrader Afp 21 di 29 Afp 22 di 29 Randall Park Afp 23 di 29 Lin-Manuel Miranda e Count Von Count Afp 24 di 29 H.E.R. Afp 25 di 29 Afp 26 di 29 Afp 27 di 29 Afp 28 di 29 Anthony Anderson e Sterling K. Brown 29 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il premio come migliore attrice è andato invece alla bellissima Zendaya, che ha trionfato per "Euphoria", "scavalcando" Jennifer Aniston, data per favorita alla vigilia per "The Morning Show" insieme a Olivia Colman per "The Crown", serie uscita sconfitta da questa edizione degli Emmy.

Jennifer è stata però una delle poche "presenze" fisiche, insieme a Cynthia Erivo nello show, bellissima in abito nero e poi in una mini-reunion virtuale di "Friends" con Courteney Cox e Lisa Kudrow, intervenute per sostenere la collega.

Toccante il ricordo e la commemorazione delle eccellenze scomparse nell’ultimo anno, compreso l’attore Chadwick Boseman e la giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg.

Qui tutti i vincitori degli Emmy Awards 2020:

Miglior serie drammatica

Succession

Miglior serie comica

Schitt’s Creek

Miglior miniserie

Watchmen

Miglior attrice in una serie drammatica

Zendaya (Euphoria)

Miglior attore in una serie drammatica

Jeremy Strong (Succession)

Miglior attrice in una serie comica

Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

Miglior attore in una serie comica

Eugene Levy (Schitt’s Creek)

Miglior attrice in una miniserie

Regina King (Watchmen)

Miglior attore in una miniserie

Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Julia Garner (Ozark)

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Billy Crudup (The Morning Show)

Miglior attrice non protagonista in una serie comica

Annie Murphy (Schitt’s Creek)

Miglior attore non protagonista in una serie comica

Daniel Levy (Schitt’s Creek)

Miglior attrice non protagonista in una miniserie

Uzo Aduba (Mrs. America)

Miglior attore non protagonista in una miniserie

Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen)