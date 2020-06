Emmy in controtendenza: confermata la cerimonia a settembre

Se l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha deciso per la prima volta in 40 anni di rinviare la cerimonia degli Oscar a causa della pandemia, gli Emmy sfuggono invece alla scure del Covid-19. ABC ha infatti annunciato che ci sarà la cerimonia per la 72esima edizione dei premi considerati gli Oscar della tv. Come inizialmente previsto, si terrà il prossimo 20 settembre e sarà presentata da Jimmy Kimmel che ha detto: Non so dove lo faremo o come lo faremo o anche perché lo stiamo facendo, ma lo stiamo facendo e lo condurrò".