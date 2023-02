12 febbraio 2023 09:20

Sanremo 2023, lo show di Ornella Vanoni con il "mazzo" di carciofi

Nella serata conclusiva di Sanremo 2023 la superospite Ornella Vanoni conquista la scena grazie alla sua musica e a un irriverente siparietto con Amadeus e Gianni Morandi. Dopo Gino Paoli e i Depeche Mode, l'artista milanese riceve il tributo della platea interpretando alcuni dei suoi più grandi successi come "Vai Valentina" e "L'appuntamento", per concludere con un medley di "Eternità" e "Una ragione di più".

"Meno male che non sono in gara, perché la gara mi fa morire", ha quindi ironizzato al termine dell'esibizione, intrattenendosi con i conduttori del Festival. E dato che ai celebri fiori della città ligure, Ornella Vanoni preferisce i carciofi "perché quelli di Sanremo sono buoni, mentre a Milano fanno schifo", Amadeus gliene consegna un mazzo, proprio come da lei richiesto.

Ma la quantità di carciofi ricevuti non soddisfa la cantante, che conclude: "Solo dieci? Siete un po' tirchi".