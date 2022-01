15 gennaio 2022 16:04

Quarto Grado, Nuzzi e Viero positivi al Covid: lui conduce dal terrazzo di casa, lei in collegamento Skype

Venerdì sera, su Retequattro, è andato in onda Quarto Grado che ha conquistato 1.101.000 spettatori e il 6.01% di share. Un risultato reso ancora più straordinario perché arrivato con la conduzione da remoto di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, entrambi positivi al Covid-19. Un unicum per la televisione italiana, soprattutto per il collegamento di Nuzzi dal terrazzo di casa sua, con una troupe appostata sul terrazzo del vicino di casa. Mentre Alessandra Viero era collegata su Skype. Tutto nelle condizioni di estrema sicurezza per la salute di tutti.