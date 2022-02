11 febbraio 2022 11:41

"C'è Posta per Te": a chi ha scritto Luciana Littizzetto?

Quinto appuntamento con "C'è Posta per Te" people show ideato e condotto da Maria De Filippi. A chi avrà mandato la posta l'inimitabile e spumeggiante Luciana Littizzetto? In studio una storia emozionante coinvolge la bellissima coppia formata da Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Domani sabato 12 febbraio in prima serata su Canale 5.