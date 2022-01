"C'è Posta per Te", Roberto Mancini è il regalo di Martina al compagno Simone che ha perso il lavoro

"È l’uomo che si prende cura di me e delle mie figlie, lui si sente un fallito perché da maggio 2021 non lavora, si occupa della casa e delle bambine e solo io ho uno stipendio". Con queste parole inizia il messaggio di Martina dedicato al compagno Simone, letto da Maria De Filippi a "C’è Posta per Te". "Lui si mortifica sempre di più - scrive la donna - spesso si chiude in bagno e vedo che torna con gli occhi lucidi. Decido di farlo venire a "C’è Posta per Te" per dirgli che non deve sentirsi un fallito".

Non appena si apre la busta Martina dedica a Simone dolci parole: "Non ho voglia di vederti triste, tutto questo finirà, tornerà tutto a posto amandoci perché è questo quello che conta davvero".

In studio entra il proprietario di una ditta edile che offre a Simone un posto di lavoro con un contratto di sei mesi: "Spero che ti troverai bene nella nostra azienda familiare e sicuramente il contratto verrà rinnovato con un tempo indeterminato, non conta l’esperienza lavorativa passata ma la buona volontà".

Poco dopo dalle scale dello studio scende Roberto Mancini, il regalo di Martina per Simone: "Piano piano le cose vanno a posto - dice il ct della nazionale italiana - voi siete giovani, belli, avete due bambine meravigliose, bisogna sembra crederci anche nei momenti più difficili. Non mollare mai credo che sia importante e si può migliorare ancora". Mancini dona a Simone la maglia della nazionale numero 17 di Ciro Immobile e alcuni regali per le bambine. “Come ha detto Martina - conclude il ct - se due persone si vogliono bene come ve ne volete voi due, le cose non potranno che andare bene, benissimo”.

“Mi devi fare una promessa, non devi mai più dire che sei un fallito” dice la donna al compagno che la ringrazia per avergli fatto il regalo più bello della vita, le sue figlie, e promette di non dirlo più.