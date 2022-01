Can Yaman a "C'è Posta per te": è lui il regalo per la mamma e la nonna di Emanuele

Can Yaman è stato ospite d'eccezione nella seconda puntata di "C'è Posta per te". L'attore turco di fiction di successo come "Bitter Sweet", "Daydreamer" e "Mr. Wrong" è stato la sorpresa per la mamma e la nonna di Emanuele, un ragazzo di Palermo cresciuto senza la figura del padre. Per questo, nel programma di Maria De Filippi, Emanuele ha deciso di far incontrare alla madre Rita e alla nonna Rosaria il loro attore preferito, come ringraziamento per averlo accudito senza mai fargli mancare nulla.

"Per tanti anni avete fatto le formichine per permettermi di festeggiare al meglio i miei diciott'anni - scrive il ragazzo in una lettera letta da Maria De Filippi - la vita sta prendendo una piega positiva ora e io voglio riempirvi di sorprese. Per una sera voglio farvi io una sorpresa". Così, dalle scale dello studio scende Can Yaman che concede un lento a nonna Rosaria e mamma Rita.