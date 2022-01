"C'è Posta per te", l'emozionante sorpresa dei giudici di "Tu si que vales" a due fratelli orfani

Protagonisti della seconda puntata di "C'è Posta per te", andata in onda su Canale 5 sabato 15 gennaio, sono stati i giudici del popolare talent show "Tu si que vales". Sabrina Ferilla, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari sono stati il regalo di Carmine per il fratello Francesco. Dopo esser rimasti orfani di entrambi i genitori nel giro di pochi mesi, Francesco è stato un punto di riferimento fondamentale per Carmine che, per questo, ha voluto ringraziarlo in maniera speciale.

"Tu potrai sempre contare su di me perché sei la persona più importante della mia vita", sono le poche parole che riesce a dire Carmine al fratello una volta aperta la busta. Il resto del suo messaggio è contenuto nella sua lettera letta da Maria De Filippi: "Sei riuscito a proteggermi da tutto e tutti". Il momento è molto toccante, tanto che anche i giudici del celebre programma di Canale 5 si lasciano andare alla commozione, in particolare Gerry Scotti che non ha trattenuto le lacrime, mentre la conduttrice proseguiva la lettura: "Lo so che ti senti sconfitto per non essere riuscito a salvare papà ma non fartene una colpa".

Prima del regalo degli ospiti ai ragazzi, Teo Mammuccari incalzato da Sabrina Ferilli ha ammesso di esser rimasto particolarmente colpito da questa storia dal momento che da diverso tempo lui non ha più rapporti con uno dei suoi due fratelli. Nel frattempo, Francesco si precipita ad aprire la busta per riabbracciare il fratello tra gli applausi del pubblico.