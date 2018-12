Auguri d artista con tv Sorrisi e Canzoni , le cartoline firmate dai big

Questo Natale "Tv Sorrisi e Canzoni" fa gli auguri ai suoi lettori in un modo davvero speciale, coinvolgendo alcuni fra i più amati nomi della tv, della musica e del cinema in una grande iniziativa di solidarietà a sostegno della Lega del Filo d’Oro, associazione che si occupa dell’assistenza e riabilitazione delle persone sordo-cieche. “Auguri d’artista” è infatti il progetto con cui Tv Sorrisi e Canzoni ha raccolto le esclusive cartoline d’auguri disegnate per l’occasione da personaggi del calibro di: Lino Banfi, Ilary Blasi insieme alla figlia Chanel Totti, Beppe Fiorello, Michelle Hunziker (che ha realizzato un disegno a quattro mani con la madre Ineke), Ermal Meta, Eros Ramazzotti e Vasco Rossi. Per la realizzazione della cartolina, ognuno di loro ha interpretato in modo personale il tema del Natale, mettendosi all’opera con un disegno, una dedica, una vignetta o altri elaborati rigorosamente originali e autoprodotti. I fan e i lettori di Tv Sorrisi e Canzoni potranno acquistare il pacchetto contenente le otto cartoline in edicola, in allegato al numero del 4 dicembre, al prezzo di un euro in più oltre a quello della rivista.