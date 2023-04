Edoardo Donnamaria dedica una canzone d'amore ad Antonella Fiordelisi e fa il boom.

Il brano è il più scaricato in poche ore

"Ma che hai fatto? Ma sei matto? Ma è una canzone per me... ho la febbre a 38 apro Instagram e vedo questa storia... una canzone per me? Ti amo da morire. Non ho parole... sei unico, folle, romantico... passionale", scrive Antonella Fiordelisi su Instagram. "Non voglio fare il figo perché non mi riesce bene, ad Antonella riesce molto meglio, ma pubblico una foto nella prossima storia, e vedrete...", interviene Edoardo Donnamaria che posta uno screenshot: il brano "Il cielo stanotte" è primo su iTunes, seguito da "Mon Amour" di Annalisa, "Super eroi" di Mr Rain e "Due Vite" di Marco Mengoni che ha vinto il festival di Sanremo 2023.