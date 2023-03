"Grande Fratello Vip", Antonella Fiordelisi: "Con Edoardo avrei evitato certe cose"

Antonella Fiordelisi ripercorre la storia con Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi ripensa alle provocazioni messe in atto all'inizio del loro rapporto, quando non aveva ancora capito quanto Edoardo Donnamaria ci tenesse a lei. E' per questo ha assunto comportamenti ambigui di cui ora si pente: "Ho capito col tempo che l'hanno fatto stare male" confida. "A me è sempre piaciuto lui", confessa a Luca Onestini, ma ammette di essere stata diffidente all’inizio della conoscenza. Col tempo, però, la vippona ha capito che poteva fidarsi di Edoardo. Secondo Onestini, anche Donnamaria è molto preso: prova ne è il videomessaggio che ha inviato alla schermitrice per il compleanno in cui dice: "Ci siamo scelti dal primo giorno".