"Grande Fratello Vip", Daniele Dal Moro squalificato

Una relazione difficile

Da tempo la prima finalista del Grande Fratello Vip lamenta l'ambiguità di Daniele, che non sembra voler mai prendere una posizione chiara nella sua relazione con lei. Spesso i due sono arrivati a litigi accesi con accuse e contraccuse e la Marzoli ha cominciato addirittura a dubitare dei suoi sentimenti e della sincerità del giovane veneto.

Dal Moro, dal canto suo, ha accusato Oriana di volerlo far apparire come un infame, uno "strano". Insomma per gli Oriele non sembra esserci un futuro roseo.



A Micol Oriana aveva appena confessato: “Non posso svegliarmi tutti i giorni e questo ragazzo non viene a darmi neanche un abbraccio. Quante volte lo devo chiedere? Non sto chiedendo niente di che” dice alla seconda finalista di questa edizione, rivendicando il suo bisogno di affetto e di attenzioni. Se inizialmente il loro rapporto era ricco di dimostrazioni di affetto e di interesse, ormai da qualche settimana Oriana si sente messa in disparte: “Quel Daniele mi piace, questo Daniele non mi piace proprio per niente. Zero”.