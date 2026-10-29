"Beautiful" torna in Italia: il cast gira tra Napoli e Capri
© IPA
© IPA
L'attrice 87enne ha ritrovato i colleghi della storica soap americana e raccontato la sua vita lontano dalle telecamere: "È come tornare a casa"
Un ritorno che ha fatto emozionare i fan di "Beautiful". A 14 anni dall'addio alla soap opera americana, Susan Flannery, l'indimenticabile Stephanie Forrester, è tornata sul set che l'ha resa celebre in tutto il mondo. L'attrice, che ha compiuto 87 anni lo scorso luglio, ha fatto visita agli studi della produzione insieme all'ex collega Ian Buchanan, interprete dello psichiatra James Warwick.
Nessun nuovo episodio in programma, almeno per il momento, ma una rimpatriata con i volti storici della serie che Flannery ha commentato con emozione: "È come tornare a casa".
La visita è avvenuta il 20 ottobre ai Sunset Las Palmas Studios di Hollywood, dove la produzione di "Beautiful" si è trasferita nel 2025. Ad accogliere l'attrice c'erano Katherine Kelly Lang, l'eterna rivale Brooke Logan, Jacqueline MacInnes Wood, che interpreta Steffy Forrester, e Alley Mills, volto di Pamela Douglas, sorella di Stephanie nella fiction. Presenti anche Jennifer Gareis, interprete di Donna Logan, e il produttore Bradley Bell.
"È davvero come tornare a casa, in un certo senso, anche se non è lo stesso studio", ha raccontato Flannery a Soap Opera Digest. "È bellissimo rivedere vecchi volti e incontrarne di nuovi. Ti riporta indietro con la mente", ha aggiunto, ricordando con ironia perfino il dolore ai piedi dopo intere giornate trascorse sui tacchi alti.
Dal 1987 al 2012, Susan Flannery ha interpretato Stephanie Forrester per 25 anni, diventando uno dei personaggi più riconoscibili della televisione americana. Poi la decisione di ritirarsi dalle scene, lasciandosi alle spalle i ritmi serrati delle riprese.
Negli ultimi anni sul set, infatti, l'attrice faceva la pendolare tra Santa Barbara e Los Angeles, trascorrendo spesso le notti in albergo. Una quotidianità sempre più impegnativa, alla quale si aggiungeva l'insoddisfazione per i tempi di produzione, che a suo giudizio lasciavano poco spazio alla cura delle interpretazioni. Dopo decenni di carriera e quattro Daytime Emmy Awards, tre dei quali conquistati proprio grazie a "Beautiful", Flannery ha preferito la tranquillità della pensione.
L'uscita di scena di Stephanie, nel novembre 2012, resta uno dei momenti più commoventi della serie. Colpita da un tumore ai polmoni, la matriarca dei Forrester decide di trascorrere i suoi ultimi istanti insieme a Brooke Logan, la donna con cui aveva combattuto alcune delle battaglie più accese della soap. Dopo anni di rivalità, le due si riconciliano e Stephanie muore tra le braccia di Brooke, in uno chalet a Big Bear. Un finale che ha segnato un'intera generazione di telespettatori.
© IPA
© IPA