"È davvero come tornare a casa, in un certo senso, anche se non è lo stesso studio", ha raccontato Flannery a Soap Opera Digest. "È bellissimo rivedere vecchi volti e incontrarne di nuovi. Ti riporta indietro con la mente", ha aggiunto, ricordando con ironia perfino il dolore ai piedi dopo intere giornate trascorse sui tacchi alti.