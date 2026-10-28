Su Focus "Missione impossibile: salvate Swift!", lo speciale sulla missione di salvataggio tentata dalla sonda Link

LINK, piccola sonda ideata e costruita da una società privata, era invece stata inviata nello spazio dalla Nasa pochi mesi fa, nell'estate 2026, con un obiettivo titanico: agganciare SWIFT e spingerlo verso una quota di sicurezza. Lo speciale in onda su Focus racconta la cronaca di una corsa contro il tempo devastata da guasti tecnici, tra cui un giroscopio in avaria e molteplici guai che lo hanno fatto arrivare in ritardo e senza più carburante all'appuntamento con SWIFT. Infatti, seppure per un soffio, l'impresa astronautica del secolo è fallita: nel settembre 2026 la sonda LINK si è disintegrata nell'atmosfera terrestre. È però riuscita ad avvicinarsi a SWIFT, a studiarlo e a raccogliere dati fino all'ultimo, sacrificandosi per la scienza e il progresso.