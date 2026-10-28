Su Focus "Missione impossibile: salvate Swift!", lo speciale sulla missione di salvataggio tentata dalla sonda Link
Fabio Fagone e Luigi Bignami approfondiscono cosa sia Swift, come un evento solare estremo lo abbia condannato e perché Link non sia riuscita, per un soffio, a realizzare uno storico salvataggio spaziale
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Nelle stesse ore in cui in tutto il mondo si parla dell'allarme per l'imminente caduta incontrollata sulla Terra del telescopio spaziale SWIFT, lanciato nello spazio dalla NASA nel 2004, su Focus (canale 35 del digitale terrestre), venerdì 30 ottobre alle 22:00, va in onda "Missione impossibile: salvate Swift!", speciale da 50 minuti firmato da Fabio Fagone e Luigi Bignami, in cui si approfondisce cosa sia davvero SWIFT, come un evento solare estremo lo abbia condannato e perché la sonda LINK non sia riuscita, per un soffio, nell'impresa di quello che sarebbe potuto diventare il più grande salvataggio mai tentato nello spazio.
La funzione di SWIFT
SWIFT era uno degli strumenti più preziosi dell'astrofisica orbitale. La sua missione era dare la caccia a fenomeni violenti e sfuggenti del cosmo, come i lampi di raggi gamma e le esplosioni generate dal collasso di stelle o dalla nascita di buchi neri. In oltre vent'anni di servizio, questa sentinella dello spazio dalla longevità straordinaria ha trasformato per sempre la nostra comprensione del cosmo, prima che le tempeste solari ne segnassero il destino, comportando l'inesorabile caduta verso il basso. E ora, privo della velocità necessaria per contrastare la forza gravitazionale, il telescopio capitola oltre la soglia di non ritorno, dove la gravità terrestre lo attira fatalmente verso la sua totale disintegrazione.
La funzione di LINK
LINK, piccola sonda ideata e costruita da una società privata, era invece stata inviata nello spazio dalla Nasa pochi mesi fa, nell'estate 2026, con un obiettivo titanico: agganciare SWIFT e spingerlo verso una quota di sicurezza. Lo speciale in onda su Focus racconta la cronaca di una corsa contro il tempo devastata da guasti tecnici, tra cui un giroscopio in avaria e molteplici guai che lo hanno fatto arrivare in ritardo e senza più carburante all'appuntamento con SWIFT. Infatti, seppure per un soffio, l'impresa astronautica del secolo è fallita: nel settembre 2026 la sonda LINK si è disintegrata nell'atmosfera terrestre. È però riuscita ad avvicinarsi a SWIFT, a studiarlo e a raccogliere dati fino all'ultimo, sacrificandosi per la scienza e il progresso.
Le testimonianze esclusive
Nel documentario andranno in onda anche le testimonianze esclusive degli eroi del Mission Control di LINK, ingegneri e tecnici che, reduci da settimane di turni estenuanti in un'altalena continua di speranze e delusioni, ottimismo e sconforto, condivideranno la tensione psicologica di una lotta disperata contro le leggi della fisica.