"Ufo - I casi italiani", torna su Focus in prima tv assoluta la seconda stagione della serie dedicata ai misteri dei cieli italiani

1933 - Il caso Magenta

Pochissimi anni fa, nel 2023, l'ex ufficiale dell'intelligence statunitense David Grusch ha dichiarato che il primo caso di recupero di oggetto volante non identificato è successo in Italia, a Magenta (Milano), nel giugno 1933. Si tratta di un oggetto metallico dalla forma circolare e privo di ali. Secondo i documenti dell’epoca, Benito Mussolini e la milizia fascista istituirono un gabinetto di ricerca segreto, l'RS/33, a cui prese parte attiva anche lo scienziato Guglielmo Marconi, con l’obiettivo strategico di recuperare e studiare quella tecnologia d'avanguardia.