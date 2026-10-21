La televisione generalista regge e lo streaming rallenta ma Mediaset va in controtendenza. E' il segnale che emerge da un articolo pubblicato dal Sole24Ore. Secondo i dati elaborati dallo Studio Frasi sui rilevamenti Auditel quasi 40 milioni di persone hanno acceso la tv almeno per un minuto al giorno nei primi 280 giorni del 2026. Diversa invece la tendenza per lo streaming: sempre il quotidiano di Confindustria rilancia uno studio effettuato da Accenture sulle scelte dei consumatori. Su 6mila italiani contattati, uno su due ha ammesso di aver cancellato almeno due abbonamenti streaming nell’ultimo anno.



Il focus si sposta quindi sulla visione on demand dei programmi andati in onda sulle reti tv generaliste sulle apposite piattaforme. E qui Mediaset si conferma leader del settore. Sempre secondo lo Studio Frasi il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi è primo per lo streaming. Mediaset, con la piattaforma Infinity, è in controtendenza: dal primo settembre al 14 ottobre ha raggiunto 1,55 miliardi di video visti, contro i 482,6 milioni di Sky e i 433,4 milioni della Rai.



Il vantaggio si conferma anche sul tempo di visione online: 125,5 milioni di ore per Mediaset, 87,3 milioni per la Rai e 50,8 milioni per Sky.