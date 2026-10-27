Mediaset Infinity sbarca al Lucca Comics 2026 con due anteprime

Mediaset Infinity torna al Lucca Comics & Games 2026 con due incontri dedicati alla scoperta dei contenuti e delle novità della piattaforma. Sabato 31 ottobre alle 11.30, presso il Cinema Centrale, si parte con la presentazione del docu-game "RIFT - Il futuro è in gioco" diretto da Claudio Di Biagio e prodotto da Infinity LAB, che sarà disponibile in esclusiva assoluta su Mediaset Infinity a partire dal 15 novembre. Il progetto affronta il tema del cambiamento climatico riprendendo le dinamiche di un vero e proprio gioco di ruolo costruito su dati scientifici reali: 4 divulgatori e attivisti siedono a un tavolo e diventano agenti di una società segreta che ha imparato ad attraversare gli squarci aperti nello spazio e nel tempo dall’impatto umano sul pianeta. La posta in gioco non è la sopravvivenza dei personaggi ma la qualità del futuro che riportano indietro.