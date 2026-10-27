Mediaset Infinity sbarca al Lucca Comics 2026 con due anteprime

One Piece Odyssey, le prime immagini ufficiali
© IGN
© IGN
Sabato 31 ottobre appuntamento con la presentazione del docu-game di Infinity LAB "RIFT - Il Futuro è in gioco" e degli episodi inediti della serie animata "One Piece - Saga del Paese di Wa"
© Ufficio stampa
Mediaset Infinity torna al Lucca Comics & Games 2026 con due incontri dedicati alla scoperta dei contenuti e delle novità della piattaforma. Sabato 31 ottobre alle 11.30, presso il Cinema Centrale, si parte con la presentazione del docu-game "RIFT - Il futuro è in gioco" diretto da Claudio Di Biagio e prodotto da Infinity LAB, che sarà disponibile in esclusiva assoluta su Mediaset Infinity a partire dal 15 novembre. Il progetto affronta il tema del cambiamento climatico riprendendo le dinamiche di un vero e proprio gioco di ruolo costruito su dati scientifici reali: 4 divulgatori e attivisti siedono a un tavolo e diventano agenti di una società segreta che ha imparato ad attraversare gli squarci aperti nello spazio e nel tempo dall’impatto umano sul pianeta. La posta in gioco non è la sopravvivenza dei personaggi ma la qualità del futuro che riportano indietro.
Alle ore 15.00, sempre al Cinema Centrale, appuntamento con l’anteprima di due episodi inediti doppiati in italiano di "One Piece - Saga del Paese di Wa", prodotti da Toei Animation. Entrambi gli episodi dell’anime di culto presentati al Lucca Comics & Games andranno poi in onda lunedì 2 novembre in prima serata su Mediaset Italia 2 e saranno disponibili su Mediaset Infinity. Per tutta la durata del festival, Mediaset Infinity accoglierà i visitatori con un’attivazione speciale: una vera e propria "macchina del tempo" al cui interno sarà allestito un tavolo da gioco aperto a tutti, dove il pubblico potrà sfidarsi in quiz e testare la propria conoscenza sui programmi TV che hanno fatto la storia e sui grandi classici del cinema cult. In occasione della proiezione, il pubblico riceverà in omaggio una versione del celebre cappello di paglia del protagonista della serie, Luffy, creata ad hoc grazie alla sinergia tra Mediaset Italia 2, Mediaset Infinity, Boing S.p.A. e Toei Animation.
© IGN
© IGN