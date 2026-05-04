Cameron Diaz, è nato il terzo figlio Nautas Madden
Il marito dell'attrice, Benji Madden, ha annunciato il lieto evento tramite un post Instagram
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La famiglia di Cameron Diaz, 53 anni, e Benji Madden, 47 anni, si è allargata con la nascita del terzo figlio, Nautas Madden. Ad annunciare il lieto evento sul suo profilo Instagram è stato il marito della celebre attrice, noto per essere il chitarrista della band Good Charlotte.
Gli altri due figli della coppia sono Raddix Wildflower Madden, una bambina di 6 anni, e il piccolo Cardinal Madden, nato appena due anni fa. Finora Cameron e Benji hanno sempre fatto tutto il possibile per tenerli lontani dalle telecamere, evitando di postare loro foto sui social e mantenendo il massimo riserbo anche durante le interviste.
Il significato del nome Nautas
"Io e Cameron siamo felici ed emozionati di annunciare la nascita del nostro terzo figlio, Nautas Madden", ha scritto Benji nel post pubblicato su Instagram. "Ci sentiamo davvero fortunati. Benvenuto al mondo, figlio! Amiamo la nostra vita in famiglia e siamo grati per avere dei figli che stanno crescendo sani e felici! Auguriamo il meglio a tutti", ha aggiunto.
In un'altra slide Benji ha spiegato l'origine del nome del terzo figlio: deriva dal latino e significa "marinaio", "viaggiatore", colui che intraprende un viaggio e non teme l'ignoto". La spiegazione e contenuta in una carta simile a quelle tratte dal manga One Piece (che viene rievocato anche tramite simboli come il jolly roger con il cappello di paglia).
La felicità di Cameron e Benji
Dopo la nascita di Cardinal Madden nel 2024, una fonte vicina alla coppia aveva raccontato alla stampa statunitense che Cameron e Madden si sentivano estremamente fortunati per l'arrivo del loro secondo figlio. Secondo l'insider, i due desideravano da tempo allargare la famiglia, anche perché amano profondamente il loro ruolo di genitori. La stessa fonte aveva spiegato che Cameron sognava da anni di diventare madre e che, quando parla del lungo percorso affrontato prima di avere dei figli, si emoziona ancora molto. Oggi, poter crescere tre bambini viene vissuto dall'attrice come un grande privilegio.
Nell'ottobre 2020, durante una conversazione con Naomi Campbell, l'attrice aveva scherzato sul fatto di voler vivere ben oltre i 100 anni per restare accanto ai suoi bambini il più a lungo possibile. Diaz aveva sottolineato che scegliere di avere figli alla sua età rappresenta una decisione molto consapevole e impegnativa, aggiungendo ironicamente il suo unico desiderio fosse quella di vivere fino a 107 anni.