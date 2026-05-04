Cameron Diaz, è nato il terzo figlio Nautas Madden

"Io e Cameron siamo felici ed emozionati di annunciare la nascita del nostro terzo figlio, Nautas Madden", ha scritto Benji nel post pubblicato su Instagram. "Ci sentiamo davvero fortunati. Benvenuto al mondo, figlio! Amiamo la nostra vita in famiglia e siamo grati per avere dei figli che stanno crescendo sani e felici! Auguriamo il meglio a tutti", ha aggiunto.