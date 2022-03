Cameron Diaz: "Sono una bestia, del mio aspetto non mi importa molto e non mi lavo mai la faccia"

Ex "It girl" di Hollywood, oggi l'attrice 49enne, che ha rifiutato quasi 100 milioni di dollari in offerte cinematografiche, definisce quel mondo "una trappola" e sembra non avere rimpianti.

Una "trappola" d cui lei è fuggita dopo il suo matrimonio con Benji Madden nel 2015.

"Sono stata vittima di tutta l'oggettivazione e lo sfruttamento della società a cui sono soggette le donne. Ho vissuto tutto sulla mia pelle in determinati momenti. È difficile non farlo, è difficile non guardare te stessa e giudicarti rispetto ad altri indicatori di bellezza, e penso che questa sia una delle cose più gravi... Negli ultimi otto anni però ho cancellato tutto. Sono diventata un animale selvatico, come una bestia!"

E invece che di cinema Cameron ora si occupa di vini e ha creato un'etichetta di successo la Avaline. Il 3 gennaio 2020 l'attrice e il marito hanno annunciato tramite Instagram, la nascita della loro prima figlia, Raddix Madden, nata tramite madre surrogata il 30 dicembre 2019.