Cameron Diaz diventa mamma per la prima volta a 47 anni: è nata Raddix

Cameron Diaz è diventata mamma . L'attrice ha dato alla luce il suo primo figlio, o meglio la sua prima figlia, a 47 anni . La bionda star di Hollywood ha voluto annunciare la lieta novella via social. Sia lei che il marito Benji Madden , 40 anni, chitarrista della band rock Good Charlotte, hanno condiviso su Instagram lo stesso messaggio, con cui hanno anche rivelato il particolare nome scelto per la piccolina, ovvero Raddix .

"Buon Anno Nuovo dai Maddens! Siamo davvero felici, fortunati e grati di poter iniziare questo nuovo decennio annunciando la nascita di nostra figlia, Raddix Madden. Ha subito catturato i nostri cuori e ha completato la nostra famiglia. Mentre siamo pieni di gioia nel condividere questa notizia, sentiamo anche forte il desiderio e l'istinto di proteggere la privacy della nostra piccolina", hanno fatto sapere nel messaggio. "Quindi non posteremo alcuna foto né condivideremo altri dettagli su di lei, oltre al fatto che è molto, molto carina! Qualcuno direbbe RAD (splendida, in inglese). Dalla nostra famiglia mandiamo alle vostre famiglie i migliori auguri per un Nuovo Anno Felice e un anche per Felice Decennio! Tanto amore", hanno poi concluso.