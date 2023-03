Cameron Diaz, caos sul set del suo nuovo film: Jamie Foxx vittima di una truffa

Per Cameron Diaz il ritorno sul set dopo nove anni non è stato rose e fiori.

Anzi, si è trasformato quasi in un incubo. I problemi durante la lavorazione di "Back In Action" infatti sono stati numerosi, non ultimo, secondo quanto riporta il "Sun", un tentativo di truffa ai danni del co-protagonista della pellicola, Jamie Foxx, che non ha esitato a far intervenire la polizia sul set. La produzione è stata così interrotta per l'apertura di un'indagine.