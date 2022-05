Damiano in piazza con Giorgia Soleri per lottare contro la vulvodinia

Cameron Diaz, rieccola col ciuffo in piedi come in "Tutti pazzi per Mary"

Nella clip il comico

Benito Skinner

si presenta a casa della Diaz per cena con alcune confezioni del suo vino Avaline in mano (vino biologico lanciato proprio dalla star hollywoodiana, ndr) e vestito esattamente come Mary nella commedia romantica del 1998, con tanto di capelli "gelati". Cameron apre la porta e dopo un momento di imbarazzo si "trasforma" e torna ad essere la protagonista di "Tutti pazzi per Mary", acconciatura compresa.

La famigerata scena del gel per capelli è nata da un'idea dei due registi

Bobby e Peter Farrelly,

ma all'inizio non aveva entusiasmato l'attrice, timorosa che la sequenza, sebbene esilarante, le potesse rovinare la carriera.

Nello sketch la bella Mary Jensen (

Cameron Diaz

Ben Stiller

) e il suo ex compagno di liceo Ted Stroehmann (), si incontrano a dieci anni di distanza e decidono di provare a uscire nuovamente insieme. La sera del primo appuntamento Mary suona alla sua porta e Ted, che su consiglio di un amico si stava masturbando per non avere poi pensieri sessuali durante la serata, va ad aprirle dopo essersi toccato l’orecchio con le mani sporche di sperma. Mary, convinta che si tratti di semplice gel lo usa per sistemarsi i capelli creando l'iconico ciuffo con cui trascorrerà l'intera serata.

Il film, uscito nel 1998 e prodotto con un budget iniziale di soli 23 milioni, ha incassato quasi 370 milioni di dollari in tutto il mondo.