I microdrama di Mediaset Infinity si allargano con due successi: arrivano "Rosy Abate" e "Il peccato e la vergogna"

Con "Rosy Abate" torna l'iconico personaggio interpretato da Giulia Michelini, che veste i panni dell'indiscussa "Regina di Palermo", capo mafia pentita che vive sotto falso nome e la cui nuova vita viene scossa dalla notizia che il figlio creduto morto è invece ancora vivo. La serie rivive in 54 mini-episodi dove i colpi di scena e l'azione che l'hanno resa celebre, vengono restituiti al pubblico grazie a una narrazione serrata, perfetta per il consumo rapido.