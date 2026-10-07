"Beautiful", le trame della settimana dal 12 al 18 ottobre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Beautiful", la celebre soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.50. Tutti gli episodi sono disponibili anche in contemporanea streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Ecco un piccolo assaggio di quello che vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 12 al 18 ottobre.
"Beaufitul", le anticipazioni dal 12 al 18 ottobre
Subito dopo il tentato colpo di mano di Carter, alla Forrester nessuno sa cosa sia successo. Steffy va subito allo chalet da Hope. Quest'ultima si difende e dice che lei e Carter volevano salvare l'azienda dalla pessima gestione di Steffy.
Carter mette in atto un piano per acquisire il controllo della Forrester Creations depositando i documenti della nuova forma giuridica dell'azienda. Nel frattempo, Carter e Hope sono convinti di aver fatto la scelta giusta. Infatti, Hope vede in Carter la possibilità di rendere l'azienda più competitiva.
Brooke, pur comprendendo la rabbia di Hope per il licenziamento e la cancellazione della sua linea, ritiene che Carter abbia tradito la fiducia dei Forrester. Hope difende Carter e sostiene che Ridge e Steffy non facciano gli interessi dell'azienda. Steffy si lascia guidare da vendette personali e Ridge la appoggia.