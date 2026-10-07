"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 12 al 17 ottobre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 12 al 17 ottobre.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 12 al 17 ottobre
Ender e Caner si preparano a lasciare la vecchia casa e commentano il matrimonio lampo tra Sahika e Hasan Ali. Poco dopo, Yildiz rivela che Zehra sta divorziando da Mert.
Sahika rifiuta le ricche offerte di Hasan Ali e continua a tormentarlo: a casa recita la parte della moglie devota, mentre in azienda semina il panico. Determinata a farsi chiamare "Signora Presidente", organizza un servizio fotografico per una rivista insieme al marito.
Cagatay chiede in segreto a Sedai degli uomini per risolvere la questione del ricatto. Zehra, ottenuto il divorzio da Mert grazie all'intervento di Hasan Ali, va a vivere da lui.
Cansu mostra una forte instabilità psicologica: parlando da sola, confessa che getterebbe il bambino in mare. Cagatay la sorprende mentre lo solleva pericolosamente sopra l'acqua.
Infine, le rivelazioni di Sedai su Cansu e Cagatay gettano nel caos Sahika ed Ender, che iniziano a sospettare che tra i due ci sia ben più di una semplice amicizia.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell'alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.