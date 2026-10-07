"Tutto per la mia famiglia", le trame della settimana dal 12 al 17 ottobre

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Tutto per la mia famiglia", la nuova serie turca in onda su Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi trasmessi nella settimana dal 12 al 17 ottobre.
"Tutto per la mia famiglia" va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity.
"Tutto per la mia famiglia", le anticipazioni dal 12 al 17 ottobre
Incalzato da Ogulcan e Aybike, che pretendono la verità sulle foto tenute nascoste, Omer finisce con le spalle al muro e ammette di averle fatte sparire dietro compenso.
Intanto Sengul, pur avendo recuperato la memoria, continua a fingersi amnesica per paura che Orhan la cacci di casa, ma Akif la smaschera davanti a Nebahat. Poco dopo Akif annuncia a Suzan di aver lasciato casa, e Nebahat comprende che il suo matrimonio è ormai finito.
Nel frattempo, Omer e Ogulcan faticano a vendere acqua, mentre Kaan riaccende la gelosia tra Doruk e Asiye. Quando scopre che Asiye è svenuta per la fame, Omer accetta un lavoro misterioso e pericoloso per garantire un futuro alle sorelle.
Akif, dal canto suo, insiste con Suzan nonostante l'opposizione di Harika.
"Tutto per la mia famiglia", il cast
Il cast della serie è composto da attori già apprezzati anche in Italia. Su Burcu Yazgı Coşkun interpreta la sorella Asiye Eren e nel nostro Paese si è già fatta conoscere in "Racconto di una notte" e "La forza di una donna, rispettivamente nei panni di Canfeza e Nisan.
Halit Özgür Sarı è Kadir, il maggiore dei fratelli, mentre Yiğit Koçak è Ömer, figlio adottivo della famiglia e gemello adottivo di Asiye. La piccola Aylin Akpınar è Emel.
E ancora, Celil Nalçakan nel ruolo di Akif Atakul, imprenditore potente e proprietario dell'istituto scolastico Ataman, ritenuto responsabile della morte del padre dei fratelli Eren.
Simge Selçuk interpreta la moglie Nebahat, mentre Onur Seyit Yaran è Doruk, il figlio di Akif.