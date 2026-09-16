Successivamente la sezione verrà arricchita con un nuovo titolo ogni settimana e, a impreziosire l’offerta, arriveranno anche 2 titoli cult Mediaset, "Il peccato e la vergogna" con Gabriel Garko e "Rosy Abate" con Giulia Michelini, riadattate e valorizzate nel nuovo formato verticale attraverso un accurato lavoro autorale e di editing. Tra i titoli internazionali, che spaziano tra i generi più amati dal pubblico, la proposta include anche le amatissime serie turche, tra cui spiccano "Too Young to Love Me", microdrama romance che affronta i temi della differenza di età, "Unmasked - Nessuno è innocente", thriller ad alta tensione e "In sua difesa" legal drama che intreccia tematiche crime e dramma psicologico.