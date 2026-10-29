"Uomini e Donne", Fabio deluso da Gemma: "Voglio conoscere anche altre donne"

Fabio in parte si sfila e Gemma Galgani resta di nuovo (quasi) sola. Nella puntata di "Uomini e Donne" di giovedì 29 ottobre il cavaliere dice apertamente di non credere all'interesse della dama nei suoi confronti e annuncia che - d'ora in avanti - si guarderà intorno.
In realtà, le prime crepe tra i due si erano viste già dopo la registrazione precedente, come mostra un filmato trasmesso in studio. Nelle immagini lei gli chiede più volte cosa non vada. Lui risponde che non c'è nulla, ma la torinese non si convince e continua a insistere. Lo stesso copione si è ripetuto nei giorni successivi, finché il corteggiatore, esasperato, ha smesso del tutto di risponderle.
In studio è Tina Cipollari a dire ad alta voce quello che molti pensano: Fabio, semplicemente, a Gemma non piace abbastanza. Il diretto interessato le dà ragione: "L'ho pensato anche io, cercavi a tutti i costi un pretesto per litigare". Poi passa ai fatti, dichiara di volersi aprire a nuove conoscenze e invita a ballare Barbara De Santi.
Finito il ballo, in difesa della dama interviene Gloria Nicoletti, che le siede accanto. Secondo lei al cavaliere è mancato l'entusiasmo fin dal principio: ogni volta che si avvicinava a loro, racconta, aveva il muso lungo e un'aria tutt'altro che coinvolta.
Gemma annuisce e passa al contrattacco. Accusa Fabio di averla giudicata prima ancora che potesse dimostrare qualcosa e gioca la carta che considera decisiva: è il primo uomo che bacia da tre anni a questa parte. Un dettaglio che, a suo dire, dovrebbe pur significare qualcosa. Per il cavaliere, però, non basta più.