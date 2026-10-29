"Uomini e Donne", Fabio deluso da Gemma: "Voglio conoscere anche altre donne"

In realtà, le prime crepe tra i due si erano viste già dopo la registrazione precedente, come mostra un filmato trasmesso in studio. Nelle immagini lei gli chiede più volte cosa non vada. Lui risponde che non c'è nulla, ma la torinese non si convince e continua a insistere. Lo stesso copione si è ripetuto nei giorni successivi, finché il corteggiatore, esasperato, ha smesso del tutto di risponderle.