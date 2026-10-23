Lutto a "Uomini e Donne": è morto il padre della tronista Giorgia Angeloni, aveva 63 anni
Il papà conviveva col Parkinson da quando aveva 50 anni: negli ultimi giorni le condizioni dell'uomo si erano aggravate, spingendo la 25enne ad allontanarsi dal dating show per stare accanto alla famiglia
© Da video
Una grave perdita ha colpito Giorgia Angeloni: la tronista di Uomini e Donne ha perso il padre Alberto, scomparso mercoledì 21 ottobre all'età di 63 anni, dopo aver affrontato per oltre un decennio una malattia difficile come il Parkinson. Una notizia dolorosa, arrivata dopo giorni di forte preoccupazione per le condizioni dell'uomo che avevano spinto la ragazza a lasciare temporaneamente il dating show.
Il peggioramento delle condizioni del padre
L'assenza di Giorgia Angeloni dallo studio di Uomini e Donne non era legata alle dinamiche del percorso sentimentale né a una decisione maturata davanti alle telecamere. La tronista aveva scelto di rimanere accanto ai propri cari in un momento particolarmente delicato, quando lo stato di salute del padre si era aggravato.
La mancata partecipazione alla registrazione del 20 ottobre aveva già fatto emergere la gravità della situazione familiare e nella mattinata di mercoledì 21 ottobre, è arrivata la notizia della morte di Alberto Angeloni. A dare notizia della scomparsa sono stati i familiari.
La lunga battaglia contro il Parkinson
Alberto Angeloni conviveva con il Parkinson dall'età di 50 anni. Una malattia che, nel corso degli anni, ha inevitabilmente coinvolto anche la vita quotidiana della famiglia, chiamata ad affrontare le difficoltà legate al progressivo peggioramento delle sue condizioni. Giorgia non aveva nascosto questo aspetto della propria vita nemmeno quando si era presentata al pubblico di Uomini e Donne. Nel raccontare il rapporto con il padre, aveva lasciato emergere soprattutto il desiderio di non permettere alla sofferenza di occupare ogni spazio della loro quotidianità.
Il suo modo di essergli accanto passava attraverso gesti semplici, ma carichi di significato: condividere del tempo insieme, uscire per una passeggiata, concedersi un gelato. Piccole occasioni per regalargli un momento di leggerezza, anche quando la malattia rendeva tutto più complicato. "Cerco di fargli vivere dei momenti di allegria, nonostante la sua vita non sia affatto allegra o semplice" aveva raccontato durante il video di presentazione. E ancora, spiegando il suo impegno quotidiano: "Per quello che posso, cerco di rendergli le giornate migliori portandolo a fare una passeggiata o magari mangiando insieme un gelato".
Chi è Giorgia Angeloni?
Ventiquattro ore dopo la sua assenza dalle registrazioni, il percorso televisivo di Giorgia viene inevitabilmente messo in secondo piano da una perdita che riguarda la sua sfera più privata. Venticinquenne, romana, Angeloni è arrivata sul trono di Uomini e Donne con il desiderio di conoscere una persona con cui costruire una relazione autentica. Nella vita di tutti i giorni ha intrapreso un percorso di studi in psicologia: dopo aver conseguito la laurea triennale, sta proseguendo la propria formazione con una magistrale in psicologia clinica.
Nel presentarsi ai telespettatori, Giorgia aveva parlato anche delle qualità che cerca in un possibile compagno, sottolineando l'importanza dell'autonomia e della capacità di condividere concretamente le responsabilità della vita quotidiana. Un approccio diretto, che aveva contribuito a delineare il suo carattere fin dalle prime apparizioni nel dating show di Maria De Filippi.