Alberto Angeloni conviveva con il Parkinson dall'età di 50 anni. Una malattia che, nel corso degli anni, ha inevitabilmente coinvolto anche la vita quotidiana della famiglia, chiamata ad affrontare le difficoltà legate al progressivo peggioramento delle sue condizioni. Giorgia non aveva nascosto questo aspetto della propria vita nemmeno quando si era presentata al pubblico di Uomini e Donne. Nel raccontare il rapporto con il padre, aveva lasciato emergere soprattutto il desiderio di non permettere alla sofferenza di occupare ogni spazio della loro quotidianità.