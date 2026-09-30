"Uomini e Donne", Giorgia conosce Simone: "Mi è piaciuto il contesto che ha creato ma…"

"Mi è piaciuto il contesto che ha creato ma…", prosegue lasciando intendere che qualcosa, alla fine, non è andato come doveva. È infatti a quel punto che Simone decide di intervenire. "Il piatto di pasta poteva venire meglio senza magari mandare a fuoco tutta la cucina", scherza il corteggiatore per poi aggiungere: "C'è stato un momento alla fine dell'esterna in cui anche io ho percepito che qualcosa non era andata benissimo e anche se ci ho pensato tutta la settimana, l'ho capito solo ora che ho rivisto l'esterna. Io sono uno che pensa troppo e quando Giorgia stava per introdurre un argomento delicato, dicendomi che avrebbe passato tutta la settimana in ospedale, io neanche l'ho sentita. Questo perché in quel momento mi stavo preoccupando più di come lei fosse stata in esterna. Ti chiedo scusa".