"Uomini e Donne", Paola "ricomincia" da Giovanni: "Mai più parlato di Antonio"

Nella puntata del 21 ottobre di "Uomini e Donne" Paola e Antonio si confrontano dopo il bacio con Rosanna che ha interrotto bruscamente il loro percorso di conoscenza. La dama vorrebbe ricominciare a uscire con Giovanni, una decisione che attira immediatamente le critiche di Tina.
Maria De Filippi fa riflettere Antonio sul fatto che dopo la rottura Paola non si è fermata ma "è andata avanti". Secondo l'opinionista, invece, l'apertura verso Giovanni non è spontanea ma mira proprio a indispettire Antonio. "Non sto facendo nessun giochetto, con Antonio ho chiuso e devo andare avanti", replica la dama che poi ribadisce di non aver più parlato di lui e di averlo bloccarlo in modo da troncare ogni comunicazione.
Rosanna sostiene invece che Paola continui a parlare del bacio, segno di un evidente interesse verso Antonio. "Lui è poco chiaro, manca di una sincerità che ostacola ogni relazione", replica la donna. Tina non ci sta, per lei "bloccare una persona" equivale a una "dimostrazione d'amore". Sulla scelta di Paola piovono le critiche anche di Alessandra Mussolini secondo la quale Giovanni rappresenta un "jolly" perché "esce con tutte".
Nel confronto, Antonio non si mostra indifferente e anzi afferma di sentire l'esigenza di parlare con Paola a telecamere spente per "chiudere definitivamente la storia, nel bene o nel male". "Paola, dammi la possibilità questa sera di fare un aperitivo insieme, almeno parliamo", dice il cavaliere che, su proposta di Maria, lascia lo studio in attesa di essere raggiunto per un confronto. A quel punto interviene che Giovanni racconta di aver incrociato Paola all'aeroporto e di averle scritto un messaggio perché "certi incontri non nascono per caso". Lo scambio manda però su tutte le furie Michela con la quale sta uscendo. "Non ho fatto in tempo", si giustifica lui prima che la dama si alzasse e chiudesse a sua volta.