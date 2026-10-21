"Uomini e Donne", Paola "ricomincia" da Giovanni: "Mai più parlato di Antonio"

Maria De Filippi fa riflettere Antonio sul fatto che dopo la rottura Paola non si è fermata ma "è andata avanti". Secondo l'opinionista, invece, l'apertura verso Giovanni non è spontanea ma mira proprio a indispettire Antonio. "Non sto facendo nessun giochetto, con Antonio ho chiuso e devo andare avanti", replica la dama che poi ribadisce di non aver più parlato di lui e di averlo bloccarlo in modo da troncare ogni comunicazione.