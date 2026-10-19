"Uomini e Donne", Martina P. a Giovanni: "Sei l'unico ad aver capito come stavo"

Nella puntata di lunedì 19 ottobre di "Uomini e Donne", Maria De Filippi chiama Martina P., che la scorsa volta, a fine registrazione, aveva ricevuto inaspettatamente una visita in camerino da Giovanni Grazioso. La ragazza, corteggiatrice di Giacomo, si era risentita per il dubbio che il tronista ha sollevato nei suoi confronti, ovvero che fosse interessata a lui solo per il suo benessere economico.
"Hai preso un due di picche" dice scherzosamente Maria De Filippi a Giovanni. "Ci sta. Lei mi ha colpito subito anche se era qui per Giacomo, e siccome la scorsa volta non si sono capiti, da buon siciliano ci sono andato. È una bella ragazza e sono sicuro che nessuno volesse offenderla o darle della materialista. Vederla uscire dallo studio turbata mi è dispiaciuto e sono andato a dirle di non andare via ma non ho insistito così tanto", commenta Giovanni.
"Grazie per le belle parole che hai speso per me, sei l'unico ad aver capito davvero come stavo e come mi sono sentita umiliata. È stato un gesto nobile" risponde Martina P. a Giovanni. Poi rivolgendosi a Giacomo aggiunge: "Rimango perché a oggi ho capito che mi piaci e sarebbe stupido scappare, però spero che dalla tua bocca non riesca più una cosa del genere perché me ne vado. Da donna è stato umiliante e non mi merito una cosa del genere". "Se rimani qui per me per interesse forse è la prima cosa giusta che fai", conclude Giacomo.