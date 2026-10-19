"Uomini e Donne", Martina P. a Giovanni: "Sei l'unico ad aver capito come stavo"

"Grazie per le belle parole che hai speso per me, sei l'unico ad aver capito davvero come stavo e come mi sono sentita umiliata. È stato un gesto nobile" risponde Martina P. a Giovanni. Poi rivolgendosi a Giacomo aggiunge: "Rimango perché a oggi ho capito che mi piaci e sarebbe stupido scappare, però spero che dalla tua bocca non riesca più una cosa del genere perché me ne vado. Da donna è stato umiliante e non mi merito una cosa del genere". "Se rimani qui per me per interesse forse è la prima cosa giusta che fai", conclude Giacomo.