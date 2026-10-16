"Uomini e Donne", Giacomo a Martina P.: "Non ne dici una giusta"

"Un'altra cosa che mi è venuta in mente, non so se possa essere giusta o meno, è che tu mi stia intorno solo perché la mia famiglia ha un'azienda," prosegue chiedendole se l'interesse che dice di avere nei suoi confronti dipenda anche dal suo benessere economico. "Io spero che tu stia scherzando. O ci chiariamo e da oggi io e te ci guardiamo negli occhi e iniziamo un percorso o, altrimenti, io prendo e me ne vado. Stai sempre a punzecchiarmi, ora addirittura mi accusi di cercare l'imprenditore. Manchi di tatto e non me lo merito" risponde Martina.