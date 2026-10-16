"Uomini e Donne", Giacomo a Martina P.: "Non ne dici una giusta"

Nella puntata di venerdì 16 ottobre di "Uomini e Donne" Giacomo cerca un confronto con Martina P. dopo che la corteggiatrice, a fine registrazione scorsa, ha bussato alla porta del suo camerino. "Tralasciando la prima uscita, che sappiamo com'è andata, dopo due puntate cambi discorso dicendo che forse ti piaccio un po' per come mi muovo e mi vesto, e mi dai anche del bambino. È così che fai capire a una persona che ti interessa?" Commenta Giacomo.
"Un'altra cosa che mi è venuta in mente, non so se possa essere giusta o meno, è che tu mi stia intorno solo perché la mia famiglia ha un'azienda," prosegue chiedendole se l'interesse che dice di avere nei suoi confronti dipenda anche dal suo benessere economico. "Io spero che tu stia scherzando. O ci chiariamo e da oggi io e te ci guardiamo negli occhi e iniziamo un percorso o, altrimenti, io prendo e me ne vado. Stai sempre a punzecchiarmi, ora addirittura mi accusi di cercare l'imprenditore. Manchi di tatto e non me lo merito" risponde Martina.
"Se tu vuoi prendere e andare sei libera di farlo, io non ti rincorro. Se vuoi stare qui e conoscermi io sono questo. Il problema è che sei partita male, poi hai cambiato idea dandomi delle motivazioni futili. Mi fai girare le scatole ogni tre secondi perché non ne dici una giusta" conclude Giacomo.