"Uomini e Donne", Giovanni a Daniela: "Sono un ragazzo passionale"

Nella puntata di mercoledì 14 ottobre di "Uomini e Donne", Giovanni Grazioso commenta l'esterna con Daniela che entra in studio saltellando. "Che bell'arrivo! Quanto entusiasmo!" Commenta Gianni Sperti che, dopo aver visto come è andata l'uscita tra i due, rivolgendosi al tronista aggiunge: "Ammazza come bruci le tappe!".
"Finalmente una bella esterna, bravo! Subito vedi se c'è confidenza, se c'è tatto…", aggiunge Alessandra Mussolini nel vedere i due a loro agio nel scambiarsi effusioni. "Diciamo che io sono un ragazzo passionale. Per il bacio ci vuole tempo, è una cosa intima e va costruita, ma il contatto fisico sento il bisogno di averlo. Mi sono avvicinato a Daniela per avere più risposte possibili," spiega Giovanni.
"Io mi sono trovata benissimo, anche rivedendoci in video mi è piaciuto molto come siamo stati insieme. Abbiamo un po' le stesse energie, lo stesso modo di fare, sono anche io mezza del sud quindi la passione c'è," conclude Daniela.
Maria De Filippi chiede poi a Giovanni se vuole eliminare qualcuno e il tronista, senza esitare, risponde di "non voler far perdere tempo a nessuno" e manda a casa Martina, Clarissa e Giulia. Prima di ballare con Daniela, Giovanni confronta la sua altezza rispetto alla corteggiatrice. "Com'è Maria?" Chiede scherzando alla conduttrice. "È più alta di te, come era anche Sabrina" risponde Maria De Filippi.