"Uomini e Donne", Giorgia perplessa su Lorenzo: "Sui social sembra un nudista"

Giorgia dice senza mezzi termini di voler capire ora se con Lorenzo ci può essere "altro" nonostante, ribadisce, di aver trascorso un'esterna positiva. "Esci di nuovo con me e lo scoprirai", replica prontamente il corteggiatore napoletano. Nella discussione si inserisce, a sorpresa, Raffaele che fa notare come la tronista abbia portato in esterna due "attori di Hollywood" attratti più dal desiderio di guadagnare visibilità che dalla volontà di conoscere la persona. "Non hai notato che ho fatto i salti mortali per venire a ballare con te, stavo pure per investire il videomaker", racconta il corteggiatore pugliese proponendosi come un'alternativa rispetto al modo di fare di Lory e di Lorenzo. Quando Maria De Filippi domanda a Giorgia con chi vuole ballare in centro studio lei sceglie proprio Raffaele.