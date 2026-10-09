"Uomini e Donne", Giorgia perplessa su Lorenzo: "Sui social sembra un nudista"

Da tredici a cinque, Giorgia Angeloni non perde tempo nel suo percorso a "Uomini e Donne" e in poche settimane restringe di molto la rosa di potenziali corteggiatori con i quali intende approfondire la conoscenza. Nella puntata del 9 ottobre la tronista commenta il gelato con Lorenzo, esterna che al netto del momento di spensieratezza condiviso insieme ha lasciato più di una perplessità.
Dopo i sospetti sul reale interesse mostrato dall'ex tentatore Lory e la scoperta dell'esistenza di un'agenzia che cura la sua immagine, la tronista ammette di monitorare spesso i profili social dei suoi corteggiatori. Su Lorenzo dice di essere rimasta colpita dalla mole di storie pubblicate che evidenziano il suo aspetto fisico. "Non c'è un giorno dove stai vestito, sembri un nudista e io questo non lo volevo", ironizza Giorgia che aggiunge di essere rimasta colpita, non proprio positivamente, dalla ripetitività di foto e video catturati durante gli allenamenti in palestra. Per la tronista questi contenuti indicano un'eccessiva "ostentazione" di sè, troppo lontani dal suo modo di essere più improntato alla semplicità.
Giorgia dice senza mezzi termini di voler capire ora se con Lorenzo ci può essere "altro" nonostante, ribadisce, di aver trascorso un'esterna positiva. "Esci di nuovo con me e lo scoprirai", replica prontamente il corteggiatore napoletano. Nella discussione si inserisce, a sorpresa, Raffaele che fa notare come la tronista abbia portato in esterna due "attori di Hollywood" attratti più dal desiderio di guadagnare visibilità che dalla volontà di conoscere la persona. "Non hai notato che ho fatto i salti mortali per venire a ballare con te, stavo pure per investire il videomaker", racconta il corteggiatore pugliese proponendosi come un'alternativa rispetto al modo di fare di Lory e di Lorenzo. Quando Maria De Filippi domanda a Giorgia con chi vuole ballare in centro studio lei sceglie proprio Raffaele.