"Uomini e Donne", Antonio "dimentica" Paola con Rossana: "Ci siamo baciati"

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Coppia a sorpresa nella puntata di "Uomini e Donne" di giovedì 15 ottobre. Dopo essersi dichiarato a Paola, che però l'ha rifiutato, Antonio esce con Rosanna e la bacia.
A raccontare la serata, al centro dello studio, è soprattutto la donna, che sceglie di rovesciare l'immagine del cavaliere costruita fino a quel momento. Parla di un uomo premuroso, capace di starle vicino in un momento delicato, con cui poi è andata a cena e con cui è arrivato il bacio.
Ascoltato il racconto, prende la parola anche Gloria, che a suo tempo era uscita proprio con Antonio, e conferma quel profilo: il cavaliere si presenta sempre come una persona attenta e gentile, il problema è ciò che viene dopo.
Sulla scia delle polemiche fa il suo ingresso anche Paola, che non risparmia la sua lettura dei fatti. Fa notare come fino alla volta precedente lui si inginocchiasse davanti a lei, minacciando addirittura di lasciare la trasmissione: difficile, a quel punto, credere che si sia lasciato andare senza pensieri. "Si prostava ai miei piedi, mentre chiamava te: è un bugiardo", sottolinea, scatenando la reazione piccata di Rosanna.
In un attimo la discussione si accende: le due donne alzano la voce l'una sull'altra, in un'escalation che lo studio fatica a contenere. Alla fine, però, nessuna delle due fa un passo indietro e ognuna resta sulle proprie posizioni.