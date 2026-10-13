"Uomini e Donne", Lara chiude con Davide: "Hai chiesto foto hot a Sabrina"

La puntata di martedì 13 ottobre di "Uomini e Donne" si concentra sul rapporto già in bilico tra Davide e Lara. Già nella registrazione precedente la dama aveva scoperto che il cavaliere era uscito anche con Gloria e che non le aveva raccontato tutta la verità, omettendo i baci scambiati con l'altra donna: a lei, infatti, Davide aveva parlato soltanto di una brutta serata passata insieme alla rivale.
Nonostante il disguido, Lara aveva accettato di incontrarlo per chiarire, convinta che valesse la pena provare a ricucire. Ma una volta tornata in studio, per lei arriva una nuova, amara sorpresa: il cavaliere stava sentendo anche Sabrina, e di questo lei non sapeva assolutamente nulla.
A rendere la situazione ancora più pesante è proprio la diretta interessata, che al centro dello studio racconta di un interesse particolare di Davide nei suoi confronti. A sostegno della sua versione, Sabrina cita alcuni messaggi in cui l'uomo le avrebbe chiesto delle foto sensuali.
È il colpo di grazia. Lara sprofonda nello sconforto e, dopo un momento di incertezza — dettato dall'interesse reale che prova e dal tempo investito in questa conoscenza — matura la decisione definitiva: chiudere con lui una volta per tutte.