"Uomini e Donne", Lara chiude con Davide: "Hai chiesto foto hot a Sabrina"

La puntata di martedì 13 ottobre di "Uomini e Donne" si concentra sul rapporto già in bilico tra Davide e Lara. Già nella registrazione precedente la dama aveva scoperto che il cavaliere era uscito anche con Gloria e che non le aveva raccontato tutta la verità, omettendo i baci scambiati con l'altra donna: a lei, infatti, Davide aveva parlato soltanto di una brutta serata passata insieme alla rivale.