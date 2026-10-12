"Uomini e Donne", Gemma irritata da Fabio: "Per me provi solo attrazione fisica"

Fabio ha provato a rassicurarla, rimettendo le cose nella giusta prospettiva. La corte è appena cominciata, ha spiegato, e al momento la sua attenzione è rivolta soltanto a lei. Parlare di innamoramento, ovviamente, sarebbe prematuro, ma questo non significa che non le sia affezionato: semplicemente, il sentimento ha bisogno del suo tempo per crescere.