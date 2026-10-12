"Uomini e Donne", Gemma irritata da Fabio: "Per me provi solo attrazione fisica"

Nella puntata di "Uomini e Donne" di lunedì 12 ottobre ampio spazio a Gemma Galgani e al suo nuovo corteggiatore, Fabio. Una conoscenza appena cominciata che, almeno per ora, fatica a trovare un ritmo comune: i due sembrano viaggiare su lunghezze d'onda diverse, e lo studio se ne accorge presto.
Dopo l'ultima puntata, infatti, la dama ha scelto di non lasciare nulla in sospeso e ha raggiunto il cavaliere per chiarire i malintesi nati tra loro. Al centro dei suoi dubbi c'era un timore preciso: che lui si fosse avvicinato soprattutto sul piano fisico, senza provare un reale interesse nei suoi confronti. Una sensazione che l'aveva lasciata spiazzata e che voleva affrontare a quattr'occhi, prima di tornare davanti alle telecamere.
Fabio ha provato a rassicurarla, rimettendo le cose nella giusta prospettiva. La corte è appena cominciata, ha spiegato, e al momento la sua attenzione è rivolta soltanto a lei. Parlare di innamoramento, ovviamente, sarebbe prematuro, ma questo non significa che non le sia affezionato: semplicemente, il sentimento ha bisogno del suo tempo per crescere.
Chiarito il malinteso, i due hanno trascorso la serata insieme e in studio ne hanno ripercorso i momenti principali. Gemma ha raccontato di un bacio più coinvolgente dei precedenti, segno che qualcosa tra loro si sta muovendo. Subito dopo, però, ha voluto precisare un punto per lei irrinunciabile: non è in cerca di una semplice attrazione fisica, ma di un legame che abbia radici più profonde.
A quel punto interviene Gianni Sperti, che le fa notare una contraddizione evidente. Per anni la torinese ha desiderato trovare un uomo che la volesse davvero, anche fisicamente, e ora che se lo ritrova davanti finisce per tenerlo a distanza. Lei, però, non arretra e ribadisce la sua posizione: senza la certezza di un sentimento, non intende spingersi oltre.
Proprio per questo dichiara di voler conoscere anche altri cavalieri, lasciandosi aperte più strade. La coerenza, però, vacilla poco dopo: quando è Fabio a chiedere di ballare con un'altra dama, Anna, Gemma non riesce a nascondere il fastidio. Una reazione che dice molto più delle sue parole e che rende ancora più ingarbugliato un rapporto in cui entrambi, per il momento, cercano ancora il proprio equilibrio.