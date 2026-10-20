l'abbandono

"Uomini e Donne", Lory si elimina: "Non è il contesto per me"

Dopo essere stato messo in dubbio dalla tronista, l'ex tentatore di "Temptation Island" sceglie di andar via

20 Ott 2026 - 16:13
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Da video

© Da video

Lory lascia "Uomini e Donne". Succede nella puntata di martedì 20 ottobre del dating show, dopo che la tronista, Giorgia, ha messo in dubbio, ancora una volta, la sua sincerità. Per questo, il corteggiatore, tra i tentatori più chiacchierati dell'ultima edizione di "Temptation Island", decide di uscire dal programma e di non fare più ritorno.

videovideo

In realtà, che qualcosa non funzionasse si era già capito nell'ultima esterna. Tra i due, a quell'appuntamento, non era emerso alcun punto d'incontro. Lei continuava a dire di non riuscire a fidarsi, frenata da un atteggiamento che non la convinceva. Lui, dall'altra parte, non capiva perché le sue parole non bastassero.

Leggi anche

"Uomini e Donne", Giorgia non si fida dell'ex tentatore Lory

"Uomini e Donne", Giovanni Grazioso arriva con il carretto delle brioche: "Lory te ne posso offrire una?"

Il ritorno in studio non cambia le cose, anzi. Le posizioni restano quelle e il confronto si allarga ad altre voci. La più dura è quella di Raffaele, anche lui in corsa per la tronista, che dice di non credere a una sola parola del rivale e lo accusa di essere incoerente su tutta la linea. Lory, però, resta in silenzio. È proprio questa mancanza di reazione a spingere Giorgia a una decisione improvvisa: lo elimina. La scelta dura poco, perché dopo un intervento di Maria De Filippi la ragazza torna sui suoi passi e gli concede un'altra possibilità.

Google Preferred Site

Il colpo di scena arriva a quel punto, ed è lui a farlo. Il corteggiatore rifiuta l'occasione e dice di volersene andare comunque. "Non è il contesto per me, mi sento sempre sotto giudizio", spiega. Una motivazione che in studio convince poco. Gli opinionisti la bollano come una semplice scusa, e così la sua uscita lascia più dubbi che risposte.

uomini e donne
eliminazione

Sullo stesso tema