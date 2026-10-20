"Uomini e Donne", Lory si elimina: "Non è il contesto per me"

Il ritorno in studio non cambia le cose, anzi. Le posizioni restano quelle e il confronto si allarga ad altre voci. La più dura è quella di Raffaele, anche lui in corsa per la tronista, che dice di non credere a una sola parola del rivale e lo accusa di essere incoerente su tutta la linea. Lory, però, resta in silenzio. È proprio questa mancanza di reazione a spingere Giorgia a una decisione improvvisa: lo elimina. La scelta dura poco, perché dopo un intervento di Maria De Filippi la ragazza torna sui suoi passi e gli concede un'altra possibilità.