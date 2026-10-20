"Uomini e Donne", Lory si elimina: "Non è il contesto per me"

Lory lascia "Uomini e Donne". Succede nella puntata di martedì 20 ottobre del dating show, dopo che la tronista, Giorgia, ha messo in dubbio, ancora una volta, la sua sincerità. Per questo, il corteggiatore, tra i tentatori più chiacchierati dell'ultima edizione di "Temptation Island", decide di uscire dal programma e di non fare più ritorno.
In realtà, che qualcosa non funzionasse si era già capito nell'ultima esterna. Tra i due, a quell'appuntamento, non era emerso alcun punto d'incontro. Lei continuava a dire di non riuscire a fidarsi, frenata da un atteggiamento che non la convinceva. Lui, dall'altra parte, non capiva perché le sue parole non bastassero.
Il ritorno in studio non cambia le cose, anzi. Le posizioni restano quelle e il confronto si allarga ad altre voci. La più dura è quella di Raffaele, anche lui in corsa per la tronista, che dice di non credere a una sola parola del rivale e lo accusa di essere incoerente su tutta la linea. Lory, però, resta in silenzio. È proprio questa mancanza di reazione a spingere Giorgia a una decisione improvvisa: lo elimina. La scelta dura poco, perché dopo un intervento di Maria De Filippi la ragazza torna sui suoi passi e gli concede un'altra possibilità.
Il colpo di scena arriva a quel punto, ed è lui a farlo. Il corteggiatore rifiuta l'occasione e dice di volersene andare comunque. "Non è il contesto per me, mi sento sempre sotto giudizio", spiega. Una motivazione che in studio convince poco. Gli opinionisti la bollano come una semplice scusa, e così la sua uscita lascia più dubbi che risposte.